Москва, 1 сентября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 сентября, в День знаний, провёл открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов, участники проектов «Движения Первых» и платформы «Россия — страна возможностей».

Несмотря на то что встреча носила формальное название «урок», по инициативе президента она прошла в формате равноправного обмена мнениями. Путин свободно делился со школьниками собственными взглядами, а также впервые рассказал личные истории из жизни своей семьи.

Так, президент ответил на вопрос о любимом предмете в школе. По его словам, предметы все нужны, независимо от того, любимые они или нет, так как они развивают человека. Также российский лидер объяснил, что делает людей счастливыми: важно найти себя, в таком случае у него есть шанс максимально себя реализовать. Если человек получает удовлетворение от того, что делает, получает и результат, и признание. Посвящение своей жизни и своих результатов семье, окружающему миру, своей стране и «делает человека счастливым», уверен глава государства.

Для Владимира Путина принципиально важно было убедиться, что государственные решения, направленные на улучшение качества образования, на создание возможностей для самореализации подрастающего поколения, на прорывной успех в самых современных и высокотехнологичных отраслях действительно работают. Президент доверяет оценке детей: если они озвучивают предложение, которое в теории уже реализуется, значит, на практике это происходит не в полной или не в должной мере. На основе предложений детей Путин готовит ряд поручений по усовершенствованию действующих или внедрению новых программ.

В ходе общения со школьниками глава России подчеркнул, что видит особый потенциал в развитии талантов целых семей — на это направлен принципиально новый проект платформы «Россия — страна возможностей». Так, по его словам, в России будет проводиться новый семейный конкурс, способствующий развитию традиционных ценностей.

«Первый этап в образовании связан с семьёй, связан с тем, как в семье относятся к образованию. Это отношение зарождает у еще маленького человека интерес к собственному развитию, к получению знаний. Нет никаких чисто семейных соревновательных проектов. Конечно, вот такой соревновательный проект на уровне семей был бы крайне востребованным и был бы очень интересным. Мы договорились о том, что с 4 сентября можно подавать заявки на участие в таких проектах», — сказал он.

Также президент признался, что его вдохновляет особая внутренняя культура народа, частью которого он горд быть. Он рассказал о письме деда, адресованном сыну (дяде главы государства) и написанном на фронте. Отец и сын обращались друг к другу на «вы», отметил Владимир Путин, назвав это проявлением глубочайшей внутренней культуры «у простого деревенского человека».

«Слова мне в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушка. Она деду, своему мужу, говорит: «Не плачь, не расстраивай меня». Вы представляете, какая глубина отношений: она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь. Как же нам не брать с этого пример? Когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду и это. Вот эту внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе», — поделился российский лидер.

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Кроме того, президент России назвал важнейшей государственной задачей содействие детям в выборе своего собственного пути. Все проекты платформы «Россия — страна возможностей», расширение инфраструктуры детства, создание системы поиска и раскрытия талантов, ранняя профориентация, обновление школ в качестве центров всестороннего развития детей, создание «Точек роста», «Кванториумов» направлены на то, чтобы содействовать такому выбору.

Сегодня у детей в России есть возможность попробовать свои силы и в творчестве, и в науке, и в рабочих специальностях. Президент особо отметил, что гордится такой специальностью (плотник) в своей биографии. Президент уверен, что ещё большему раскрытию потенциала будет способствовать стремление добиться не только личного успеха, но через него — и успеха своей страны. Особенно это касается людей, делающих выбор в пользу государственной службы, которую президент напрямую связал со служением людям.

«Хочется служить людям — иди и занимайся этим делом, не хочется — лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать», — заявил он.

Наконец, в общении со школьниками Путин дал понять, что нацелен на гармоничное равномерное развитие всей территории России. Он выразил уверенность, что будущее России связано с равномерным развитием всей её территории, а не только крупных агломераций. Российский лидер назвал задачей государства, чтобы точки роста существовали во всех регионах страны, чтобы везде молодые люди могли найти себя, реализовать свои планы. При этом он обратил внимание на условия роста — гармоничное развитие и экономики, и социальной сферы.

Одним из наиболее важных и перспективных направлений работы, которое будет способствовать такому равномерному развитию, президент видит транспортную связанность территорий: новые скорости и уровень комфорта транспортного сообщения позволят людям спокойно жить в одном регионе, а работать, например, в соседнем.

«Для нашей страны, с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением, важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что для этого нужно равномерно развивать эти территории.