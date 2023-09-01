* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 сентября, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло главного редактора «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), нобелевского лауреата Дмитрия Муратова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)в реестр иностранных агентов.

«Д. А. Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации», — сказано в сообщении Минюста.

Нобелевскую премию мира Муратов получил в 2021 году, она была вручена ему «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов, регулярно критикующий политику руководства России в целом и решение о проведении специальной военной операции в частности, в 2022 году сообщил, что продал свою медаль лауреата Нобелевской премии и полученные средства (более 100 млн долларов) направил Украине.

В марте 2023 года в Московском физико-техническом институте анонсировали проведение встречи с Муратовым. После резких протестов со стороны представителей общественности она была отменена.

Также в марте 2023 года в МВД России заявили, что Муратов больше не является членом общественного совета при ведомстве. СМИ иногда продолжают называть Муратова членом совета, в действительности он был из него исключён ещё в 2022 году, отметили в МВД.