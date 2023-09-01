Штат Огайо, США, 1 сентября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. В американском штате Огайо полицейский застрелил беременную чернокожую женщину, полиция штата 1 сентября опубликовала кадры с нательной камеры сотрудника, передаёт Axios.

Кадр из видео

Инцидент произошёл на минувшей неделе в пригороде Коламбуса. Из видеозаписи следует, что двое сотрудников полиции подошли к 21-летней женщине, которая сидела в машине на парковке перед продуктовым магазином. Они обвинили женщину в краже и потребовали выйти из автомобиля.

Женщина попыталась уехать с места событий, полицейские открыли стрельбу. Машина врезалась в здание магазина. И женщина, и, как выяснилось позднее, ребёнок погиби.

В управлении полиции Огайо также рассказали, что о предположительном ограблении, в котором участвовала в том числе 21-летняя женщина, сотрудникам ведомства сообщили работники магазина. По этим данным, женщина выпила несколько бутылок алкоголя.

В управлении была начата проверка. Оба причастных сотрудника были временно оправлены в отпуск, позднее одному из них разрешили вернуться к работе. Представители полиции назвали случившееся трагедией.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года в американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, приняв маркер за нож. Рядом с погибшим находилась женщина с ребёнком, они не пострадали. Было начато расследование, которое должно было установить, имела ли офицер полиции право применить оружие.

Также в августе 2023 года агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в американском городе Прово в штате Юта застрелили мужчину, у которого в доме проводился обыск. Как пояснили в ФБР, агенты пришли к мужчине домой с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны Джозефа Байдена, вице-президента Камалы Харрис и других представителей органов власти.