Лондон, 1 сентября, 2023, 20:27 — ИА Регнум. В России поставили на боевое дежурство ракету «Сармат», способную снести столицу Великобритании за шесть минут, пишет 1 сентября британская газета Express.

По мнению колумниста издания Мэтью Дули, новая разработка российских инженеров была развернута в качестве предупреждения Западу.

«Ракета представляет собой монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты», — отметил автор.

Как передавало ИА Регнум, стратегический комплекс «Сармат» 1 сентября был поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, эти ракеты способны преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считаются вооружением с наибольшей дальностью поражения целей в мире.

Как отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум эксперт, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, «Сармат» — это ультрасовременная ракета, не имеющая аналогов в мире, причём таковой она будет оставаться достаточно долгое время. Он напомнил, что на Западе ракету уже окрестили «Сатана-2».