Мариуполь, ДНР, 1 сентября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. В четырёх новых регионах России к 1 сентября открылись 23 вуза, 1250 школ и около 700 детских садов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой в Мариуполе.

«К 1 сентября в четырёх новых регионах 23 вуза будут принимать студентов, 1250 школ на четыре региона, а также порядка 700 с лишним садиков», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что темпы восстановления инфраструктуры в новых регионах сохранятся. По его словам, в Мариуполе масштабы восстановления заметны наиболее сильно, поскольку в городе было больше разрушений.

Как передавало ИА Регнум, Хуснуллин сообщил, что строители восстановили Мариупольский госуниверситет, в котором во время боёв за освобождение города находился штаб террористов «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря работе строителей Мариуполь за год после освобождения стал совершенно другим городом.