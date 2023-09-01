* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мариуполь, ДНР, 1 сентября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Строители восстановили Мариупольский госуниверситет, в котором во время боёв за освобождение города находился штаб террористов «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 сентября сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится с рабочей поездкой в Мариуполе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это здание было сильно разрушено, здесь был штаб «Азова». Сегодня мы видим, после того, что было разрушено — перекрытий не было, стен не было у части здания — мы видим полностью отреставрированное здание», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что что-то восстановили с помощью регионов-шефов, что-то с помощью денег Минобрнауки, но самое главное, что студенты сегодня начали учёбу.

Как передавало ИА Регнум, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря работе строителей Мариуполь за год после освобождения стал совершенно другим городом. Он уточнил, что в течение полутора лет в городе удалось восстановить даже сильно разрушенные дома, от которых практически ничего не осталось.