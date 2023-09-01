Москва, 1 сентября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Основой для развития лидерских качеств является выбор интересного дела и достижение успехов в нём. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения мастерской «Сенеж».

Один из участников проекта спросил президента, как ему развить свои лидерские качества.

«Не знаю, честно говоря, не буду врать. Просто нужно заниматься тем делом, которое вам больше всего нравится, и будете добиваться результатов», — сказал Путин.

Он добавил, что люди идут всегда за теми, кто добивается результата, это не стихийное дело.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и передал первую книгу в Библиотеку знаний. Президенту продемонстрировали второй образовательный кампус, благодаря запуску которого в эксплуатацию смогут одновременно обучаться до 1,5 тыс. человек.

Глава государства осмотрел стенды, посвящённые основным направлениям реализации молодёжной политики, в частности специализированным форумам и круглогодичным центрам компетенций.