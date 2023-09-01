Москва, 1 сентября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Мероприятия, посвящённые началу учебного года, прошли в 47 тысячах школ России без нарушений общественного порядка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Правопорядок обеспечен в полном объёме. Правонарушений не допущено», — цитирует ТАСС официального представителя МВД.

К охране общественного порядка было привлечено более 130 тысяч сотрудников полиции (в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и кинологи), кроме того, на прилегающих к школам территориях дежурили сотрудники ГАИ.

Также к охране порядка привлекли военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций и представителей профильных общественных формирований, добавила Волк.

Как сообщало ИА Регнум ранее, торжественные мероприятия прошли в том числе и в новых регионах России. Донбасские, херсонские и запорожские школы и вузы отмечали День знаний впервые после возвращения в состав России. В частности, в Херсонской области, несмотря на военное положение и непрекращающиеся обстрелы, во всех открывшихся школах была проведена праздничная линейка.

Президент России Владимир Путин 1 сентября поздравил учащихся и преподавателей с Днём знаний и пожелал им успехов в новом учебном году. Также в этот день глава государства в режиме видеосвязи принял участие в открытии школ в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону и детского сада в Новгородской области. Кроме того, Владимир Путин вместе с киргизским лидером Садыром Жапаровым дал старт строительству русских школ в Киргизии. Днём 1 сентября президент провёл открытый урок «Разговор о важном».