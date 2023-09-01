Москва, 1 сентября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Не все транспортные проблемы в Москве решены, однако этот процесс в российской столице идёт гораздо лучше, чем во многих других мировых агломерациях, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин, выступая на открытом уроку «Разговор о важном».

Наибольших результатов в этом вопросе, по его словам, достигают те страны, в которых развиваются крупные агломерации, они являются центрами развития.

«Но всё хорошо в меру, потому что развитие даже крупных агломераций должно происходить гармонично», — подчеркнул глава России.

Он уточнил, что наряду с научной, производственной сферой нужно развивать сферу социальную — школы, дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, образовательные учреждения. И в случае возникновения каких-то перекосов, сразу возникают острые, труднопреодолимые проблемы, в том числе и транспорт, указал президент.

Как передавало ИА Регнум, глава государства 1 сентября выступил на открытом уроке «Разговор о важном», который проводился в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». В ходе урока президент ответил на вопросы школьников и затронул ряд важных тем.

Так, он анонсировал, что в ближайшее время встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что китайский лидер делает очень много для развития российско-китайских отношений и связей, причём в самых разных областях. По словам Путина, главы России и Китая считают и называют друг друга друзьями.

Также президент РФ информировал, что на развитие новых регионов российские власти в течение ближайших лет выделят 2 трлн рублей. Он подчеркнул, что федеральные власти настроены на развитие новых регионов, доведение их до среднего российского уровня. Прежние, украинские власти, многое предали забвению.

Глава государства в ходе урока объяснил школьникам, кому стоит идти на государственную службу. «Хочется служить людям — иди и занимайся этим делом, не хочется — лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать», — сказал он.

Кроме того, Владимир Путин объяснил, что делает людей счастливыми. По его словам, человеку важно найти себя, в таком случае у него есть шанс максимально себя реализовать. Он получает удовлетворение от того, что делает, получает и результат, и признание. Посвящение своей жизни и своих результатов семье, окружающему миру, своей стране и «делает человека счастливым».