Москва, 1 сентября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» перед началом открытого урока «Разговор о важном». Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

Мастерская управления «Сенеж» Владимир Путин

Отмечается, что президенту продемонстрировали второй образовательный кампус, благодаря запуску которого в эксплуатацию смогут одновременно обучаться до 1,5 тыс. человек.

Глава государства осмотрел стенды, посвящённые основным направлениям реализации молодёжной политики, в частности специализированным форумам и круглогодичным центрам компетенций. Он отметил масштаб инфраструктуры нового кампуса и сравнил мастерскую с целым городом.

Владимир Путин также положил начало новой традиции, передав в Библиотеку знаний книгу — Большую российскую энциклопедию в 36 томах.

Кроме того, президент посетил стенд платформы «Россия — страна возможностей», посмотрел ролик о Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» и увидел зону одной из ключевых образовательных программ «Сенежа» — «Мастерской новых медиа».

Мастерская управления «Сенеж»

Молодёжный центр «Мастерская управления «Сенеж», созданный в 2019 году, готовит управленческие кадры для федеральных и региональных органов власти.

Как ранее сообщало ИА Регнум, участие в открытом уроке с президентом приняли 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов из целого ряда городов и регионов страны.

В ходе встречи со школьниками Владимир Путин также анонсировал новый конкурс для семей с детьми, способствующий укреплению традиционных ценностей, ответил на вопрос о том, какой предмет был у него любимым в школе, и заявил, что Россия является непобедимой.