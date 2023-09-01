Москва, 1 сентября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Российские СМИ обнаружили странности в исследованиях A2:Research — ресурса, который позиционирует себя как онлайн-сервис изучения общественного мнения. Согласно публикуемым этим сервисом данным, в России огромное количество учителей и преподавателей настолько выгорели, что не хотят возвращаться на работу, при этом 9 из 10 россиян не могут позволить себе отпуск, а четверть жителей страны якобы крайне недовольна результатами ЕГЭ своих детей.

Иван Шилов ИА Регнум

Как пишет MK. RU, в работе так называемого аналитического агентства много странного. Оказалось, что у ресурса, на который ссылаются многие крупные российские СМИ в своих материалах, даже нет сайта.

Точнее, после долгих розысков сайт А2 — advares. ch обнаружился, а его отсутствие объяснили «техническими работами». Вот только никаких статистических данных, списка существующих отчётов и чего-то, помимо рекламы, там не оказалось.

Программные характеристики сайта advares. ch наводят на мысль о его скороспелости и странном стратегическом размещении, пишет издание.

«Даже самый поломанный сайт обладает «прошлым». Здесь мы видим, что этот сайт был создан в 2023 году. Расширение. ch — национальный домен верхнего уровня для Швейцарии (а А2-Aos — тоже швейцарская система). Что, конечно, странно для российского социологического сервиса. Ну, может, выбрали такое имя для созвучия с «research»? Что касается их ТГ-канала — обычный канал, такой вообще может завести кто угодно. И что угодно там публиковать», — рассказал программист Иван Березин.

Более того, после попыток журналистов связать по телефону или посетить офис аналитического агентства, никаких его следов по указанным контактным данным обнаружено не было.

При этом на интернет-пространстве реклама социологов смело гласит: «Мы собираем 1200 респондентов за 2 дня! Скорость выборки от 18 до 32 часов, опросы в любой возрастной категории». При этом ни одного сводного статистического отчёта. Зато есть карта «успехов» агентства по России. Очень сомнительная карта, на которой не обозначены Курилы, ряд южных регионов «потерялся» тоже, да и линия соседства с зоной СВО смотрится, мягко говоря, обрезанной.

Продолжая расследование, журналистам, однако, удалось кое-что выяснить. Например, что своих сотрудников это «аналитическое агентство» нанимает через систему GlassDoor (онлайн-рекрутер, базирующийся в Сан-Франциско).

Впрочем, совместно с A2:Research СМИ и известные российские компании публикуют в основном информацию на социальные темы. По данным издания, среди последнего: самокатчики на улицах, уставшие учителя, ЕГЭ, малодоступный туризм, отключение отечественных владельцев немецких авто от международных IТ-систем.

«То есть определенная информационная картинка создаётся. Тревожащая фата-моргана над российским информационным полем», — пишет МК.

По мнению экспертов, агентство занимается информационными вбросами, всегда сопровождающими идеологические противостояние. Примечательно, что A2:Research начали активно публиковаться в 2022 году. По мнению специалистов, такая информационная атака неплохо продумана — ведь темы исследования касаются каждого, и убедить людей в упаднических настроениях в обществе не составит труда, ведь есть «статистика».

«9 из 10 россиян не могут выезжать на отдых каждый месяц», — так и раньше не могли в таких количествах, дорого. «Только четверть россиян довольна результатами ЕГЭ своих детей», — вот это точно неправда, довольных не меньше половины наверняка. И правда, и ложь тоже весьма близки и схожи в условиях идеологической войны», — говорится в статье.

В теории же иметь такое агентство удобно. Опросники собирают пользовательские данные, получают «нужные» результаты, а публикации в СМИ создают «нужный» информационный климат.

Версия вторая, озвученная экспертами, связана с внутренней повесткой и стремлением неких компаний получить госзаказы.

31 августа в Общественной палате России состоялся круглый стол, посвящённый противодействию информационному вмешательству и фейкам в единый день голосования в 2023 году. Эксперты отметили, что интенсивность информационного давления только растёт, а с марта было зафиксировано около 26 тысяч дискредитационных сообщений относительно российских выборов.