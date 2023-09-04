Москва, 4 сентября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. С 2020 года заказчики и предприниматели подписали на Портале поставщиков более миллиона универсальных передаточных документов (УПД). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-службы КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Весной 2020 года на Портале поставщиков был запущен электронный документооборот», — пояснил Ефимов. Он пояснил, что взаимодействие заказчиков и поставщиков онлайн помогает снизить затраченного времени и ресурсов, повысить прозрачность сделок, а также сократить количество ошибок. «За три с половиной года на ресурсе подписано более миллиона универсальных передаточных документов, связанных с исполнением госконтрактов», — заявил Ефимов.

Электронный документообороту поставщики больше не должны вручную создавать документы, а после направлять бумажные версии заказчикам. В свою очередь, заказчикам не нужно переносить данные в свои платежные и бухгалтерские документы. Портал собирает все необходимые сведения в документ, в котором содержатся все необходимые параметры. Документ формируется по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы.

Кроме того, универсальный передаточный документ также служит счетом-фактурой и актом приема-передачи. Документ можно подписать в личном кабинете, а после направить его заказчику. Далее начинается прием товара, его постановка на учет и оплата.

Портал поставщиков начал работать в 2013 году. Цель портала — автоматизировать закупки малого объема. На платформе работают более 56 тысяч заказчиков из 40 регионов России и свыше 310 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около полторы тысячи контрактов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает реализовать товары и услуги, что особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Для них участие в госзакупках — это дополнительная возможность развивать бизнес. Более 90% поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса.

Для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.