Москва, 1 сентября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, игры пройдут 7 и 11 сентября, сообщили 1 сентября в Российском футбольном союзе.

РИА Новости/Алексей Даничев

За российскую команду, как и за команду соперника, будут играть футболисты в возрасте до 23 лет, отметили в РФС.

«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г. р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», — сказано в сообщении организации.

Оба матча пройдут в Суэце. Олимпийская сборная Египта — финалист последнего Кубка африканских наций в соответствующей возрастной категории, также команда вышла в финальный турнир летней Олимпиады 2024 года, напомнили в РФС.

Ранее тренеры российской команды вызвали на сентябрьский сбор 49 футболистов. Сбор будет проведён с 4 по 12 сентября. Тренировки пройдут на базе сборной в Новогорске, а позднее команда вылетит в Египет.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Россия не намерена покидать европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА). В противном случае страна может лишиться всяких шансов попасть на чемпионат мира 2026 года, отметил Митрофанов.

УЕФА и Международная федерация футбола в марте 2022 года решили отстранить сборные России от соревнований. Кроме того, российские клубы были исключены из еврокубков. В мае 2023 года Спортивный арбитражный суд опубликовал постановление, в котором сказано, что указанное решение не является дискриминационным.