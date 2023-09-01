Москва, 1 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Москве встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщила 1 сентября пресс-служба российского военного ведомства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии», — сказано в сообщении.

По словам Шойгу, Москва приложила максимум усилий к сохранению зерновой сделки, она остановлена не по российский вине. Однако, отметил глава Минобороны, если Запад выполнит всё то, что было обещано России, то сделка будет продлена.

«Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», — добавил он.

Также российский министр подчеркнул, что Москва планирует продолжить стратегическое двустороннее сотрудничество с Турцией для решения различного спектра задач. «Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что переговоры президентов России и Турции состоятся 4 сентября в Сочи. Турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на источники, накануне написала, что Путин и Эрдоган могут на переговорах обсудить новую формулу зерновой сделки.

Профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве Павел Селезнёв в беседе с ИА Регнум допустил, что если зерновая сделка возобновится, то это будет означать, что Запад через Эрдогана передал такие условия, которые Москва сочла приемлемыми.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец отметил, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана зерновая сделка между Россией и Турцией может обсуждаться в двух вариантах. Первый — это российское продовольствие, и второй — украинское. И вполне возможно, что эти два направления поставок будут обсуждаться отдельно.