Москва, 1 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Люди, которые занимаются творческой деятельностью, ввиду особенности работы мозга живут дольше других, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Владимир Путин

«Продолжительность жизни людей, которые занимаются творчеством, чуть побольше, чем у остальных. И специалисты считают, что это связано с деятельностью мозга. Мозг включает все другие системы организма, оживляет их, заставляет работать», — рассказал президент школьникам.

Владимир Путин также отметил положительный вклад в социокультурную атмосферу в стране публичных образовательных лекций, которые организует общество «Знание»: президент призвал внедрять эту практику «ширше и глыбже».

Как сообщало ИА Регнум ранее, участие в открытом уроке с президентом принимают 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов из целого ряда городов и регионов страны — Ростова-на-Дону, Москвы, Севастополя, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Волгограда, Тюмени, Перми, Санкт-Петербурга, Смоленска, Рязани, Казани, Кабардино-Балкарской Республики, Воронежа, Бийска.

В ходе встречи со школьниками Владимир Путин также анонсировал новый конкурс для семей с детьми, способствующий укреплению традиционных ценностей, ответил на вопрос о том, какой предмет был у него любимым в школе, и заявил, что Россия является непобедимой.