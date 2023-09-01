Москва, 1 сентября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. С некоторыми выводами статьи экс-президента Франции Николя Саркози о будущем развитии мира, в частности, с тем, что к 2030 году большинство людей будут жить не в Европе, а в Африке, Китае и Индии, вполне можно согласиться, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин.

Zuma/TASS Экс-президент Франции Николя Саркози

Эти процессы являются объективными и не связаны с современной внешнеполитической конъюнктурой, добавил Владимир Путин. Центр мировой экономики и политики тоже будет смещаться в Азию, отметил президент.

«Мы, кстати, давно уже уделяем повышенное внимание развитию наших отношений с азиатскими странами, даже не в связи с сегодняшними событиями. Это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы», — сказал Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в одном из своих интервью в августе 2023 года Николя Саркози также заявил, что власти ЕС вводят Украину в заблуждение, обещая ей будущее в составе Евросоюза. Украина должна быть нейтральной страной между Россией и ЕС, считает политик. Также он призвал Киев перестать тешить себя иллюзиями о возможности «вернуть» Крым.

Заявления Саркози раскритиковали в Киеве, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что бывший президент Франции по вопросу о Крыме и будущем Украины нашёл смелые и точные слова.