Москва, 1 сентября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Накануне начала специальной военной операции США и их союзники отвергли предложения России, пошли ва-банк и совершили роковую ошибку, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом он заявил 1 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер констатировал, что Запад ошибся, не прислушавшись к позиции России и заявлениям российского лидера Владимира Путина. По словам Шаффера, если такая политика продолжится, то это чревато эскалацией военного конфликта и прямым вмешательством НАТО.

Как заметил Мартынов, доля истины в этих словах есть.

«В декабре 2021 года Россия предложила Соединённым Штатам и группе западных стран подписать соответствующие соглашения о стратегическом балансе, проект которых был разработан Россией, — заявил Мартынов. — И насколько я понимаю, подобные инициативы всегда носят двусторонний переговорный характер. Очевидно, что диалог с США по этому поводу был. Большой вопрос, почему они отвергли эти предложения и по сути пошли ва-банк».

Политолог подчеркнул, что факт остаётся фактом — западные страны совершили роковую ошибку.

«Поэтому сложно не согласиться с бывшим американским шпионом, — сказал Мартынов. — Чем это закончится для всех — это хороший вопрос. Я всё-таки оптимист и надеюсь, что здравый смысл возобладает везде и у всех. Понятно, что половина мира связывает это возвращение здравого смысла в глобальную политику с предстоящими выборами президента США в следующем году».

При этом он подчеркнул, что накануне СВО Россия не выдвигала требований и не ставила условий. Это было инициативное предложение зафиксировать статус-кво и освежить двусторонние договорённости о стратегическом балансе, которые весьма устарели с точки зрения текущей повестки.

«Иными словами, была абсолютно здравая идея, которая, кстати сказать, была условно поддержана с американской стороны, — пояснил Мартынов. — Подобные вещи не готовятся в одиночку под столом, а потом настойчиво предлагаются к подписанию. Другое дело, что потом они (США. — Прим. ИА Регнум) обставили это дело совершенно хамским образом (опубликовали эти проекты). То есть явно обостряли отношения. Зачем они пошли путём эскалации, неизвестно. Возможно, ответ найдут историки будущего».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Шаффера, причина нынешней напряжённости заключается в том, что Запад не послушал Путина, который «очень ясно объяснил, чего хочет добиться». Однако вместо того, чтобы принять его точку зрения, его слова продолжали игнорировать.

В день начала СВО президент России Владимир Путин напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе. Однако в ответ получала только обман.

Между тем уже появились прогнозы, что Запад начал дистанцироваться от Украины. Например, всё чаще публикуются западные критические статьи в отношении украинских властей, а также происходит резкое сокращение присутствия Зеленского в медиапространстве Запада. Есть даже мнение, что Штаты скоро захотят прекратить невыгодный для них конфликт на Украине.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, СВО способствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире.