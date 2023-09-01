Москва, 1 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. России нужно равномерно развивать территории, чтобы некоторые регионы не обезлюдели, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном».

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Владимир Путин

«Для нашей страны, с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением, важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории», — сказал он.

Для этого, добавил российский лидер, нужно равномерно развивать эти территории.

Как передавало ИА Регнум, глава государства выступает на открытом уроке «Разговор о важном», который проводится в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». На него приглашены школьники, имеющие выдающиеся достижения в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Также 1 сентября президент в режиме видеоконференции (ВКС) принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах Российской Федерации. Школы были открыты в ДНР, Дагестане, Московской и Ростовской областях, детский сад был открыт в Новгородской области.

Кроме того, в День знаний российский и киргизский лидеры в режиме видеоконференции дали старт строительству русских школ в Киргизии. Владимир Путин поздравил учителей и учащихся с праздником и началом учебного года.