Москва, 1 сентября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Россия будет продолжать стратегическое двустороннее партнёрство с Турцией в целях решения задач по Сирии, заявил 1 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали, — налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что это первые в истории России, Турции и Сирии встречи, когда руководители военных ведомств и разведок «собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы».

В свою очередь Фидан отметил давнюю успешную работу с Шойгу, что показывает, «на сколько глубокие и стратегически выверенные отношения между Россией и Турцией».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала Сирии и Турции вернуться к договору, разрешающему турецким силам бороться с террористами на сирийской территории, но по согласованию с Дамаском.

Он напомнил, что это соглашение предполагало, что есть террористическая угроза и, для того чтобы её купировать, Анкара будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитеррористические структуры на определенную глубину территории Сирии.