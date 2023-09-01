Вашингтон, 1 сентября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Администрация США не рассматривает БРИКС в качестве антиамериканской коалиции и не видит в этом объединении угрозы. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 1 сентября на онлайн-брифинге.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы не рассматриваем БРИКС в качестве некой антиамериканской коалиции или враждебной структуры, выступающей против наших интересов в области национальной безопасности и [американской] масштабной сети альянсов и партнёрств», — сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что у США налажены «очень хорошие двусторонние отношения» со многими членами этого объединения государств.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что стремление ряда стран Запада удержать гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине. Он подчеркнул, что все страны БРИКС выступают за многополярный мир, сформированный с уважением Устава ООН.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал объединение БРИКС способным положить конец доминированию доллара в мире через создание жизнеспособной альтернативы валюте США. Он полагает, что свержение доллара неизбежно.