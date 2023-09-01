Москва, 1 сентября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 1 сентября на открытом уроке «Разговоры о важном», назвал жителей новых регионов талантливыми и энергичными, они не стоят с протянутой рукой и готовы работать.

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Владимир Путин

«Люди очень талантливые, трудоспособные, энергичные. Я знаю, я встречался с людьми, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать, нужно только создать условия. Но, конечно, нужна поддержка», — сказал президент.

Он заметил, что федеральные власти настроены на развитие этих регионов.

«Многое просто является элементарными вещами, которые были преданы забвению прежними властями, и нужно просто нагонять, добираться до среднероссийского уровня. Это не вина тех людей, которые живут на этих территориях», — подчеркнул он.

Также президент сообщил, что на развитие новых регионов российские власти в течение ближайших лет выделят свыше 2 трлн рублей.

Кроме того, на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеосвязи Путин указал, что в Донбассе нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе в сфере образования.