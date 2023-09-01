Москва, 1 сентября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В ближайшее время президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу, рассказал глава российского государства 1 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин и Владимир Путин

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причём в самых разных областях», — рассказал президент школьникам во время открытого урока «Разговор о важном».

В ходе встречи предполагается обсудить в том числе развитие гуманитарных контактов, отметил президент.

25 июля помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре 2023 года. В мае 2023 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Пекин пригласил президента России на форум «Один пояс — один путь».

10 июля на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине Си Цзиньпин сказал, что развитие отношений между Россией и Китаем является стратегическим выбором двух стран и их народов, основанным на их коренных интересах. У отношений двух стран — здоровая и стабильная динамика развития, Китай готов совместно с Россией помогать созданию процветающего, стабильного и справедливого мира, сказал председатель КНР.