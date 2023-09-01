Москва, 1 сентября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Сёрстры-близнецы, которые покончили с собой в Омске, имели сильную эмоциональную связь друг с другом, поэтому, когда становилось плохо морально или физически одной, вторая сразу же испытывала аналогичные ощущения. Об этом ИА Регнум рассказал отец девушек. Также мужчина высказал предположение, из-за чего его дочери могли покончить с собой.

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Вячеслав Лизюра — отец покончивших с собой 31-летних сестёр Лилии и Нелли из Омска рассказал, что ничего странного за дочерьми последнее время не замечал. Мужчина отметил, что между девушками была очень сильная эмоциональная связь, которая была заметна ещё с детства.

«Ничего вообще по ним нельзя было понять, они вели себя как обычно. У них, как наверное у всех близнецов, была такая сильная связь: когда болела Нелли, то Лилии сразу же становилось хуже. Болел один близнец физически или морально, вторая тоже себя из-за этого начинала чувствовать плохо. Они заботились друг о друге», — рассказал Вячеслав Васильевич.

Обе девушки, по предварительным данным, имели психиатрические диагнозы. Одна страдала биполярным расстройством, а у другой диагностировали депрессивный эпизод средней степени. В последнее время Нелли переживала сильные приступы тревоги и почти не выходила из дома. Но отец, предполагает, что причина такого поступка его дочерей может быть в их мужьях. Перед смертью девушки отправили супругам прощальные смс.

«Мне кажется, что дело может быть в их мужьях. Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них», — говорит Вячеслав.

Известно, что в 2022 году Лилия приходила на передачу «За Гранью» на телеканале НТВ. Темой выпуска было онкологическое заболевание, с которым столкнулась двоюродная сестра близнецов — Виктория. Там Лилия рассказала, что болезнь её родственницы чуть не разрушила её семью. Но девушка старалась поддерживать Викторию. Выпуск вышел в эфир 21 декабря 2022 года.