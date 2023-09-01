Москва, 1 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В школе нужны все предметы, независимо от того, любимые они или нет, так как они развивают человека. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе урока «Разговор о важном».

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном»

«Мне кажется, любимый предмет или не любимый, это не очень важно. Даже то, что кажется неважным, оно имеет значение», — сказал Путин.

В качестве примера он привёл ситуации, когда специалисты в области естественных наук могут не интересоваться гуманитарными предметами, поскольку им кажется, что в своей деятельности им эти знания не пригодятся. И наоборот, когда люди с гуманитарным уклоном могут не заниматься математикой, физикой или химией.

«Во-первых, знания, они не только у нас накапливаются, чтобы мы их конкретно применяли, а особенно, знания из разных областей, они формируют личность, характер, они формируют мировоззрение, вот что очень важно», — добавил президент.

Глава государства отметил, что считает целесообразным уйти от понятий «любимый предмет» или «нелюбимый», а стараться работать по широкому кругу вопросов, углубляясь при этом в конкретную дисциплину.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова «О Родине». Глава государства выразил уверенность в том, что именно так преподаватели школ и вузов воспитывают и будут воспитывать молодых людей.