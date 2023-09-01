Москва, 1 сентября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил, что если человек сможет реализовать, найти себя, посвятит свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым.

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном»

По его словам, человеку важно найти себя и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму.

«Что такое реализовать себя по максимуму — это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат он очень важен, но человеку нужна обратная связь», — заявил российский лидер на открытом уроке «Разговор о важном».

Он обратил внимание на то, что если человек может добиваться максимального результата в том деле, которое он избрал, посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова и стране, в которой живёт, то это сочетание и «делает человека счастливым».

Владимир Путин процитировал первые строки стихотворения Александра Пушкина «Памятник», отметив, что поэт писал о себе.

«Он, как говорят, наше всё, он основатель современного русского языка, гениальный писатель, поэт, и он ждал и хотел этого общественного признания и говорил об этом», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 сентября проводит открытый урок «Разговор о важном». Участие в мероприятии принимают 30 школьников. На открытый урок приглашены школьники, имеющие выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Глава государства отметил, что в России будет проводиться новый семейный конкурс, способствующий развитию традиционных ценностей. По его словам, в конкурсе смогут принять участие семьи с детьми, представители различных поколений семей. Это нужно, чтобы показывать, как развивается семья, как передаются знания и традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в российском обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит всё государство.