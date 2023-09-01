Ульяновск, 1 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод начал производство лимитированной серии микроавтобусов СГР, оно приурочено к 65-летию выпуска оригинальной модели — «УАЗ-450» («Буханка»), сообщили в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода Юбилейная «Буханка»

Предполагается выпустить всего 120 автомобилей. Они будут продаваться в двух вариантах расцветки, ярко-жёлтой и насыщенно-зелёной. Цена составит от 1,625 млн руб.

Автомобили будут оснащены усиленными бамперами, экспедиционным багажником с лестницей и внедорожными шинами 225/75R16. Дополнительной регистрации в ГИБДД оборудование не требует. Настил пола оборудован противоскользящим покрытием.

В июле 2023 года президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания планирует возобновить производство Lada в Египте. Партнёр АвтоВАЗа, компания Al Amal, может стать транспортно-логистическим хабом продукции для всего Африканского континента, отметил Соколов.

Также в июле 2023 года сообщалось, что компания «Соллерс» выкупила 100% долей предприятия «Исузу Рус» и стала поставщиком запчастей для грузовиков Isuzu в России. Компания также планирует перезапустить производство «Исузу Рус» в Ульяновске.