Москва, 1 сентября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом зерновую сделку и партнёрство по Сирии. Об этом сообщили 1 сентября журналистам в оборонном ведомстве.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Встреча двух министров прошла в Москве. Шойгу поздравил Фидана с назначением на пост министра иностранных дел и отметил, что за время, пока тот руководил турецкой службой безопасности, удалось сделать очень много нужного и полезного для России, Турции и всего мира в целом.

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия приложила максимум усилий к сохранению зерновой сделки. Действие соглашения, инициированного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, остановлено не по вине Москвы.

«Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить всё то, что было обещано России, то сделка будет продлена», — сказал Шойгу.

Он добавил, что Россия планирует продолжить стратегическое двустороннее сотрудничество с Турцией для решения различного спектра задач. Это работа по Сирии, налаживание отношений Анкары и Дамаска при участии России и Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа в Москве прошли переговоры Фидана и главы МИД России Сергея Лаврова. Турецкий министр заявил, что встреча стала подготовкой к переговорам лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.