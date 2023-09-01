Киев, 1 сентября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Федерация фехтования Украины направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Об этом сообщила пресс-служба украинской Федерации фехтования.

Станислав Красильников/ТАСС

В заявлении указано, что 25 августа Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в МОК на бездействие FIE, которая нарушает устав и кодекс этики Международного олимпийского комитета.

«Это стало продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан после её поединка с Анной Смирновой из России на чемпионате мира в Милане, а также с другими противоправными действиями Международной федерации фехтования», — говорится в заявлении.

В документе украинская организация также отметила бездействие FIE и по другим обращениям.

Отмечается, что дисциплинарная жалоба, которая была подана ещё в июне в Международную федерацию фехтования, об исключении из числа её членов Федерации фехтования России из-за включения в состав последней федераций фехтования ЛНР, ДНР, города Севастополь и Республики Крым, до сих пор остаётся без рассмотрения.

«Федерация фехтования Украины ожидает скорую, справедливую и беспристрастную реакцию Международного олимпийского комитета на указанные действия Международной федерации фехтования», — указано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля Харлан отказалась пожать руку российской саблистке Анне Смирновой. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону россиянки. По правилам, если соперники не жмут руки, поединок считается незавершённым. После этого Харлан получила чёрную карту и сопутствующую этому дисквалификацию на срок до двух месяцев. По регламенту при получении чёрной карты спортсмена снимают не только с поединка, но и исключают из соревнований до конца турнира.

Украина потребовала отставки наказавшего Харлан судьи Дитера Ламмера, который во время конфликта разговаривал с кем-то по телефону, который ему якобы дал тренер Смирновой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ украинки пожать руку россиянке наглым нарушением регламента и обвинила её в хамстве.

На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову после ситуации с рукопожатием на чемпионате мира в Милане.