Анкара, 1 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В Анкаре рассчитывают на достижение договорённостей по возобновлению зерновой сделки во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 1 сентября заявил главный советник турецкого президента Акыф Чагатай Кылыч в эфире телеканала A-haber.

Zuma/TASS Сухогруз с зерном возле Стамбула

«У нас есть надежда на достижение в Сочи договорённостей по возобновлению зернового коридора», — сказал он, назвав оптимизм Анкары сдержанным.

По его словам, возобновление зерновой сделки будет одним из основных вопросов повестки на встрече Путина и Эрдогана.

При этом советник Эрдогана констатировал, что Россия объявила, что не вернётся в соглашение, пока не будут выполнены её требования.

Он также отметил, что есть ряд технических вопросов, которые необходимо решить, и турецкая сторона ведёт переговоры в том числе с ООН, так как проблема вывоза зерна касается всего мира.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры президентов России и Турции состоятся 4 сентября в Сочи. Также в Кремле сообщили, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.

Профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве Павел Селезнёв в беседе с ИА Регнум допустил, что если зерновая сделка возобновится, то это будет означать, что Запад через Эрдогана передал такие условия, которые Москва сочла приемлемыми.