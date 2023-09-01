Москва, 1 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Достигнута договоренность о включении в антипиратский меморандум представителей книжной и музыкальной индустрии, сообщил 1 сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на отраслевой конференции «Книжный рынок России — 2023» в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

Известия/Сергей Коньков

«Буквально на днях мы провели большое мероприятие с участием всех отраслевых организаций и приняли решение включить в антипиратский меморандум и представителей книжной индустрии, и музыкальных сервисов», — сказал он, назвав это знаковым решением.

На текущий день, уточнил Субботин, в рамках действия меморандума из поисковой выдачи удалено уже более 100 млн пиратских ссылок.

Как передавало ИА Регнум, в 2018 году правообладатели и операторы поисковых систем заключили меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в цифровую эпоху, который предусматривает прямое взаимодействие его участников по вопросам удаления ссылок на нелегальный контент из поисковой выдачи. В январе 2021 года антипиратский меморандум был продлён.

В рамках документа был создан перечень ссылок, с которым поисковики были обязаны сверяться каждые пять минут и которые нужно удалять в случае их появления в течение шести часов.

Меморандум подписали АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК», «СТС Медиа», АО «Газпром-Медиа Холдинг», АО «Национальная Медиа Группа», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация «Интернет-видео», ООО «Яндекс», «Mail.ru Group», «Rambler Group», ООО «ГПМ Партнер», ООО «Руформ», ООО «Кинопоиск» и Ассоциация анимационного кино.