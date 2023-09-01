Москва, 1 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Новый семейный конкурс, способствующий развитию традиционных ценностей, будет проводиться в России. Об этом президент Владимир Путин заявил 1 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном»

По его словам, в конкурсе смогут принять участие семьи с детьми, представители различных поколений семей. Это нужно, чтобы показывать, как развивается семья, как передаются знания и традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в российском обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит всё государство.

«Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах», — сказал Путин.

Он добавил, что прежде на платформе «Россия — страна возможностей» такого конкурса не было. Новый соревновательный семейный проект может стать очень востребованным, самым интересным, широким и народным в прямом смысле этого слова.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в День знаний проводит очный открытый урок «Разговор о важном» с участием 30 школьников.