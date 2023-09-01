Москва, 1 сентября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. «Сармат» — это ультрасовременная ракета, не имеющая аналогов в мире, причём таковой она будет оставаться достаточно долгое время. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 сентября заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

Ранее по теме заступления на боевое дежурство комплекса «Сармат» высказался генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов во время марафона «Поделись своим знанием».

«Если говорить о комплексе «Сармат», то ракета там достаточно мощная, — объяснил Кнутов. — На Западе её уже окрестили «Сатана-2». Дальность действия до 18 тысяч километров, может нести 10 боеголовок. При необходимости может нести гиперзвуковые блоки «Авангард». Такие блоки имеют скорость 28 Махов, двигаются в атмосфере как болид в плазме. А если они двигаются в плазме, то радиолокационно они не наблюдаются. Их могут видеть только инфракрасные системы».

Поэтому, как пояснил Кнутов, американцы сейчас создают новое поколение спутников, которые смогут из космоса наблюдать за передвижением головных частей этой ракеты.

«При этом блоки в полёте маневрируют, и самая перспективная система ПРО не сможет их перехватить», — сказал военный эксперт.

Ещё одна особенность ракеты, на которую указал Кнутов, состоит в том, что у неё достаточно короткий разгонный участок. То есть с момента выхода из шахты, до выхода в космос ракета минимальное время находится в атмосфере. А это затрудняет её перехват системами противоракетной обороны США — в первую очередь теми, которые находятся в Польше и Румынии.

«Если мы говорим о возможностях поражения целей, то ракета «Сармат» может поражать их с различных траекторий, в том числе и через Южный полюс Земли. То есть, пройдя над Южной Америкой, боевые блоки выйдут на территорию США с южной стороны. То есть там, где у США не только нет противоракетной обороны, но и систем ПВО. Кроме того, этот комплекс может похвастаться встроенной системой радиоэлектронной борьбы, ложными блоками, имитирующими реальные боевые части», — сказал Кнутов.

Впрочем, этим особенности ракеты не исчерпываются. Как рассказал Кнутов, после завершения эксплуатации её не надо утилизировать — она может использоваться в гражданских целях для запуска спутников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Борисов, рассуждая на упомянутом марафоне о возможностях комплекса, напомнил, что эти ракеты способны преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считаются вооружением с наибольшей дальностью поражения целей в мире.

До этого, 21 июня, президент России Владимир Путин пообещал, что комплексы «Сармат» с новой тяжёлой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Глава государства тогда подчеркнул, что развитие ядерной триады является важнейшей задачей.

А в начале весны 2023 года сенатор Роджер Уикерс констатировал, что США беззащитны перед новым российским ядерным оружием.