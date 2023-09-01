Луганск, 1 сентября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 1 сентября в ходе рабочей поездки в ЛНР поздравил студентов Луганского государственного педагогического университета с началом учебного года и с Днём знаний — первым, который они празднуют в составе России, сообщили ИА Регнум в пресс-службе партии.

РИА Новости/Максим Блинов Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий

«Для нас особенно важно быть сегодня вместе с первокурсниками в Луганской Народной Республике, которая отныне и навсегда стала частью Российской Федерации. Все ключевые для страны события сейчас и в ближайшее время будут происходить именно в новых регионах», — сказал Слуцкий.

В новых регионах страны необходимо восстановить и создать комфортную для жизни каждого человека среду, у России есть для этого ресурсы, отметил глава ЛДПР.

Обращаясь к будущим учителям, он также подчеркнул, что профессия педагога имеет огромную значимость и должна стать одной из самых высокооплачиваемых в стране. ЛДПР берёт обязательство этого добиться, сказал Слуцкий.

«Недопустимо иметь такой низкий порог заработной платы учителей, которые передают свои знания, прививают нравственность, ответственность и иные духовные качества подрастающему поколению, которое будет строить будущее страны», — отметил лидер ЛДПР.

Слуцкий также пригласил студентов Луганского педагогического университета на стажировку в Госдуму, добавили в пресс-службе партии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил ЛНР и осмотрел ряд образовательных учреждений в преддверии нового учебного года. Также Кириенко и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник побывали на площадке будущего Дома молодёжи в Луганске, который строится при поддержке Росмолодежи.

Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин поздравил учащихся и преподавателей с Днём знаний и пожелал им успехов в новом учебном году. Также в этот день глава государства в режиме видеосвязи принял участие в открытии школ в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону, а также детского сада в Новгородской области. Кроме того, Владимир Путин вместе с киргизским лидером Садыром Жапаровым дал старт строительству русских школ в Киргизии.