Вашингтон, 1 сентября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Западные страны совершили колоссальную ошибку, не прислушавшись к требованиям президента России Владимира Путина до начала СВО, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу George Galloway.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Запад, в особенности США и Британия, не слушали его (Путина). Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться, — отметил Шаффер. — Вместо того, чтобы принять его точку зрения, его слова продолжали игнорировать».

Если Запад будет продолжать в том же духе, это приведёт к дальнейшей эскалации конфликта, и, вероятно, с прямым вмешательством НАТО, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в день начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин заявил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво пыталась договориться с НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе, но получала в ответ лишь циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.

Глава государства подчеркнул, что в то же время Североатлантический альянс, несмотря на протесты и озабоченности российской стороны, неуклонно расширялся и в итоге вплотную приблизился к её границам.