Москва, 1 сентября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции (ВКС) принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах Российской Федерации. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений

Отмечается, что школы были открыты в ДНР, Дагестане, Московской и Ростовской областях, детский сад был открыт в Новгородской области.

Российский лидер поочередно связался с каждым из этих образовательных учреждений, он пообщался с главами регионов, школьниками и учителями.

Так, школа в Мариуполе возводилась с декабря 2022 года по июнь текущего года, она рассчитана на 1100 мест. Образовательное учреждение также было открыто в Подмосковье, оно рассчитано на 2200 мест. Новые школы были построены в Махачкале и Ростове-на-Дону.

Детский сад открыл свои двери в новгородском городе Малая Вишера, население которого составляет порядка 10 тыс. человек, учреждение рассчитано на 140 мест.

Как передавало ИА Регнум, в новом учебном году 150 новых школ на 110 тысяч учеников откроются в России. Еще 1293 школы в 73 регионах страны распахнут свои двери после капремонта. В 2023–2024 годах новые учебные заведения появятся в Бурятии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Омской, Ярославской, и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В общей сложности за два года будет создано почти 5 тыс. новых учебных мест. Для ускорения строительства выделены дополнительные государственные средства.