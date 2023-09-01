Москва, 1 сентября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия новых школ в российских регионах, в которой он принял участие по видеоконференции, поинтересовался, почему новую школу в Одинцовском районе Подмосковья назвали именем генерала князя Петра Багратиона.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Барклая де Толли не забыли? Был такой тоже у нас выдающийся военачальник наравне с полководцем Михаилом Кутузовым», — с улыбкой уточнил президент.

Ему ответили, что школа находится в ЖК «Гусарская баллада», где все улицы названы в честь героев войны 1812 года. Название «Багратион» для новой школы было выбрано вместе с жителями.

Также он похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова «О родине». Путин отметил, что они нашли и выбрали замечательное стихотворение, в котором самые правильные слова о родине, о том, что «живём мы во имя добра и любви». Глава государства выразил уверенность в том, что именно так преподаватели школ и вузов воспитывают и будут воспитывать молодых людей.

Кроме того, на церемонии Путин сообщил, что за 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников. Построено более 900 новых школ, в которых создано более 540 тыс. дополнительных мест.

Глава государства информировал, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%.

Также 1 сентября Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дали старт строительству в республике трёх школ с обучением на русском языке. Образовательные учреждения будут открыты в Бишкеке, Баткене и Караколе.

Всего в новом учебном году 150 новых школ на 110 тысяч учеников откроются в России. Еще 1293 школы в 73 регионах страны распахнут свои двери после капремонта.