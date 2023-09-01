Москва, 1 сентября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Температура на 1–3 градуса выше нормы ожидается осенью и зимой почти на всей территории России. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьёв Life».

Известия/Константин Кокошкин

«Весь осенне-зимний сезон на большей части территории России будет на 1–3 градуса теплее нормы, с небольшими вариациями в разных регионах», — сказал синоптик.

По количеству осадков осень будет с небольшим дефицитом — где-то до 10–15% в Центральной России. Зима из-за эффекта Эль-Ниньо тоже будет довольно тёплой, примерно на 2–4 градуса теплее нормы, отметил он.

«По снегу будем находиться в нормальной климатической позиции», — добавил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Тишковец пообещал жителям Московского региона летнюю погоду на всю первую декаду сентября. Он уточнил, что сброс аномального тепла произойдёт 2 сентября из-за прохождения холодного фронта, но температура останется вполне комфортной. В целом сентябрь будет на два градуса теплее климатической нормы.