Москва, 1 сентября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова «О родине».

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ в режиме видеоконференции

«Спасибо большое ребятам за стихотворение, они замечательное стихотворение нашли и выбрали. Самые правильные и самые основные слова здесь, конечно, о родине, о том, что живём мы во имя добра и любви», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что именно так преподаватели школ и вузов воспитывают и будут воспитывать молодых людей.

Как передавало ИА Регнум, на церемонии открытия новых школ в регионах Путин сообщил, что за 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников. Построено более 900 новых школ, в которых создано более 540 тыс. дополнительных мест.

Кроме того, глава государства информировал, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%.

Также 1 сентября Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дали старт строительству в республике трёх школ с обучением на русском языке. Образовательные учреждения будут открыты в Бишкеке, Баткене и Караколе.