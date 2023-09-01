Москва, 1 сентября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про бабушку, укравшую мощи святого, шоколадные пельмени, трактор на солнечной батарее и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

Центральный федеральный округ

В московском районе Южное Бутово уже не первый год бесчинствуют козы. Здесь рядом с многоэтажками сохранился поселок с частными домами, и один дедушка разводит коз, которые иногда выходят погулять, скачут по машинам, пугают обывателей. На днях две козы предались любовной страсти и прямо в таком интересном виде вломились в детский логопедический центр, где продолжили интим. «Теперь и любовные похождения бутовских коз», — удивляется «Мослента».

Со склада Wildberries под Подольском мужчина вынес три сотни смарт-часов на миллион рублей. «Схема — во!» — смеется «Новости Замкадья». Но что-то пошло не так. 29-летний воришка хотел продать товар, однако не получилось. Он так и не придумал, как незаметно сбыть краденое. В итоге сдался полиции и принес в участок все триста смарт-часов. Возбуждено уголовное дело.

Северо-Западный федеральный округ

В Ленинградской области к храму подъехала дорогая иномарка, оттуда вышла бабушка в очках и платке, подошла к частицам мощей святого Николая Чудотворца, взяла их и ушла восвояси. Когда изумленные служители пришли в себя, то вызвали полицию. Небывалую кражу быстро раскрыли. Украденные мощи нашли у 69-летней пенсионерки. Установлен и мотив поступка. Бабушка сказала, что хотела вылечиться от болезней с помощью мощей православного святого, передает «Mash на Мойке».

Неожиданное продолжение получила история про норвежских оленей, которые зашли в российскую часть международного заповедника Пасвик, пишет «ТопГан». Норвежская сторона решила, что такое не должно повториться, и начала строительство забора, а вернувшихся оленей решили… забить, чтобы они снова не сбежали в Россию.

В последние дни лета в Мурманской области, наконец, открыли официальный пляж — первый и единственный. Арктический пляж находится на озере Канентъявр, сообщает «Северный взгляд». Здесь и кабинки для переодевания, и вышка для спасателей. Можно купаться в свое удовольствие, невзирая на холода.

В той же Мурманской области в одном из поселков, оказывается, придумали делать мороженое с икрой морского ежа и ламинарией. Хотите попробовать? «Вам в Ура-Губу!» — советует «Полярный дозор». В других местах деликатес пока не нашли.

Приволжский федеральный округ

Тем временем в Перми начали продавать «шоколадные пельмени». Это сувенир, сделанный по заказу кондитерских магазинов. «Пельмени» сделаны из белого шоколада, и они без начинки, уточняет «Интересная Пермь». По форме эти конфеты — вылитые пельмени.

В Башкирии случилось нечто вроде массового психоза. Жители толпами шли в МФЦ, чтобы отозвать биометрические данные, иначе, как они думали, их чипируют. Причиной стал слух, будто биометрию можно удалить только до 31 августа. Кто не успеет — у тех биометрия останется в базе навечно, а в качестве бонуса им вставят чип. «Это было бы похоже на бред, но если вспомнить аргументацию противников вакцинации от ковида, которые тоже боялись чипирования, то охотно веришь», — считает «Башкирский домовой».

«Шорохи Кумыски» рассказали, что саратовские ученые из местного аграрного университета придумали трактор на солнечной батарее. Обещают, что он снизит затраты на эксплуатацию техники на 45 процентов. Опытная модель готова. Теперь ученые думают: хорошо бы сделать трактор еще и беспилотным.

Южный федеральный округ

В Армавире готовятся показать самый большой мармеладный флаг России. Его обещают сделать к середине сентября, ко Дню города. Весить он будет тонну, в длину достигать восьми метров. Рекорд впишут в Реестр рекордов России, сообщает «Россия. Кубань». А потом флаг, конечно, раздадут гостям — пообедать.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кармадоне случилось небывалое ДТП, хотя оно произошло и не на дороге. С крыши здания свалилась «Нива». К крушению привела попытка каскадеров-блогеров снять видео, как машина перелетает с одной крыши на другую. Машина не долетела, врезалась в кирпичную стену и упала с большой высоты. Как ни странно, водитель остался в полном порядке, удивляются «Новости Владикавказа».

Уральский федеральный округ

«Сургутяне какую только экзотику не видели на улицах города: лисы, медведи, песцы, белки», — рассказывает «Столица деревень». Список пополнила небольшая обезьяна. Житель города ездит с ней в машине, причем обезьяна любит кататься, сидя на боковом зеркале, чем шокирует участников дорожного движения и прохожих.

В Копейске Челябинской области после обильных дождей разлились такие огромные лужи, что в одной из них поселились утки. «На этом участке нет ливнёвок, поэтому у птиц еще будет время поплавать в искусственном озере», — пишет «Челябинск, который смог».

В Екатеринбурге появился первый лежачий полицейский, который призван бороться с быстрой ездой самокатчиков. Положил его собственник здания на улице Бажова, чтобы обезопасить сотрудников и клиентов. «Этот участок центром не считается, и автоматическое ограничение скорости самокатов здесь не работает. Пришлось делать это вручную», — уточняет «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

В Республике Алтай гостья на свадьбе украла подаренные молодоженам деньги — 40,5 тысячи рублей. Преступницей оказалась родственница. Она объяснила полиции, что в момент кражи была пьяна. Самое удивительное случилось позже: женщина сожгла все деньги в печи! Зачем? Чтобы отвести от себя подозрения, сообщает «Катунь 24».

В Кемерово в семье граждан Поттеров родился ребенок — сын. «Угадайте, как они его назвали? Правильно — Гарри. Гарри Сергеевич Поттер. Без комментариев», — удивляется «Бардокин live».

Дальневосточный федеральный округ

По всей стране в знак любви надевают на безымянный палец кольцо. А на Камчатке мужчина и женщина в знак вечной любви отрезали себе по безымянному пальцу… «Додумались они до этого после потребления алкоголя. Видимо, кто-то пересмотрел фильмов про якудзу, у которых есть подобные ритуалы», — рассказал «Мачо с Авачи».

А в Хабаровске сделали и развернули на набережной громадную муаровую ленту. «Тридевятое царство» пишет, что это трехсотметровая копия ленты с колодки медали «За победу над Японией». Она, конечно, рекорд.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 8 сентября.