Киев, 1 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, заявив, что боевые действия должны быть перенесены на территорию России. Об этом он заявил в интервью журналистам, видео опубликовало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал Буданов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что ВСУ опасаются переносить боевые действия на территорию Российской Федерации из-за риска остаться в этом случае без союзников, готовых поддерживать Украину вооружением.

27 августа Зеленский сообщил, что в сентябре Украина получит от западных союзников новые средства противовоздушной обороны, бронетехнику, артиллерию, средства для разминирования, а также дополнительные боеприпасы различных типов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Буданов 22 августа пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Он выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское». В ответ глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову. Как подчеркнул Константинов, власти в Киеве понимают только позицию силы.