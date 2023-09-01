Москва, 1 сентября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В течение недели Вооружённые силы РФ сбили четыре украинских боевых самолёта и один вертолёт. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолёта Воздушных сил Украины и один вертолёт противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю уничтожен 281 украинский беспилотник, в том числе один Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских дронов самолётного типа в западных областях России.

Кроме того, перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, пять противорадиолокационных ракет HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и зенитная управляемая ракета С-200, переделанная в ударный вариант.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что ВСУ перебрасывают на запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду. За неделю ВСУ предприняли на этом направлении 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений. В результате были уничтожены более 960 украинских военных.