Москва, 1 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. 29 и 30 августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали несколько попыток отряда сил спецопераций ВСУ высадиться на побережье Крыма, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря. Это позволило 29–30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций», — отметил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолётами морской авиации ЧФ было уничтожено четыре военных катера и до 50 военнослужащих ВСУ, отметил также официальный представитель Минобороны.

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