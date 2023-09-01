Москва, 1 сентября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Попытки украинских сил прорвать российскую оборону у Клещеевки и Малоильиновки под Артёмовском завершились провалом. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 сентября на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС Боевая работа расчета САУ 2С19 «Мста-С» ВС России

По данным ведомства, в течение недели российские подразделения отразили на донецком участке фронта 36 атак. ВСУ потеряли здесь до 2385 военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Подразделения украинской группировки войск «Соледар» много раз пытались прорвать российскую оборону у населённых пунктов Клещеевка и Малоильиновка, но все они завершились провалом, добавил Конашенков.

Ранее начальник пресс-центра войсковой группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» успешно поразили в районе Клещеевки скопления пехоты противника. Кроме того, в районе Курахова уничтожен пункт временной дислокации ВСУ.