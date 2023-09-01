Москва, 1 сентября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи 4 сентября обсудят вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику. Об этом 1 сентября рассказала пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил данные ряда СМИ о том, что переговоры президентов России и Турции состоятся 4 сентября в Сочи.

Турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на источники, писала, что Путин и Эрдоган могут на переговорах обсудить новую формулу зерновой сделки.

Официальных подтверждений этой информации не было.

Профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве Павел Селезнёв в беседе с ИА Регнум допустил, что если зерновая сделка возобновится, то это будет означать, что Запад через Эрдогана передал такие условия, которые Москва сочла приемлемыми. По его мнению, Турция пытается усидеть сразу на нескольких стульях и сыграть на нескольких досках. А это означает, что Эрдоган пытается извлечь экономическую выгоду из ситуации. Для России зерновая сделка имеет скорее политическое значение, уверен профессор.