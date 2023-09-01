В Италии убили медведицу Амарену — символ национального парка Абруццо
Рим, 1 сентября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Знаменитую в Италии бурую медведицу Амарену — неофициальный символ национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе — застрелили за пределами парка. Неизвестна судьба двух её медвежат, сообщило 1 сентября издание La Stampa.
Директор парка Лучано Саммароне рассказал, что мужчина, личность которого сразу же установили, убил медведицу из ружья на окраине селения Сан-Бенедетто-деи-Марси. Прибывший на место ветеринар констатировал смерть животного.
Тело Амарены доставили в Зоопрофилактический институт в Терамо для проведения вскрытия. Карабинеры выясняют обстоятельства убийства медведицы.
Спокойная, добродушная Амарена долгие годы была символом парка. Её довольно часто видели в близлежащих населённых пунктах, и никогда она не проявляла агрессии к людям, рассказал директор. Совсем недавно, 29 августа, на видео попала её прогулка с двумя медвежатами по улицам городка Сан-Себастьяно-деи-Марси.
Саммароне подчеркнул, что применять оружие в подобных случаях неприемлемо. Если люди боятся животного, им следует обращаться в полицию или к представителям парка. Знаменитая медведица «была виновата исключительно в том, что столкнулась с человеческим невежеством и злобой».
Медвежатам Амарены около восьми месяцев, они убежали, когда мужчина стал стрелять. Пока их местонахождение неизвестно. Детёнышам грозит серьёзная опасность, в том числе со стороны бродячих собак, и сотрудники парка прилагают все усилия, чтобы найти их и спасти, сообщил он.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в Италии впервые за 150 лет человек погиб в результате встречи с медведем. Молодой мужчина столкнулся с хищником в северной провинции Тренто, когда совершал пробежку по лесу. Глава провинции Маурицио Фугатти приказал ликвидировать хищника, но позднее это распоряжение приостановили. Медведя отловили и держат в неволе.