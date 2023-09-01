Рим, 1 сентября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Знаменитую в Италии бурую медведицу Амарену — неофициальный символ национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе — застрелили за пределами парка. Неизвестна судьба двух её медвежат, сообщило 1 сентября издание La Stampa.

Кадр из видео. Parco Abruzzo Медведица Амарена

Директор парка Лучано Саммароне рассказал, что мужчина, личность которого сразу же установили, убил медведицу из ружья на окраине селения Сан-Бенедетто-деи-Марси. Прибывший на место ветеринар констатировал смерть животного.

Тело Амарены доставили в Зоопрофилактический институт в Терамо для проведения вскрытия. Карабинеры выясняют обстоятельства убийства медведицы.

Спокойная, добродушная Амарена долгие годы была символом парка. Её довольно часто видели в близлежащих населённых пунктах, и никогда она не проявляла агрессии к людям, рассказал директор. Совсем недавно, 29 августа, на видео попала её прогулка с двумя медвежатами по улицам городка Сан-Себастьяно-деи-Марси.

Саммароне подчеркнул, что применять оружие в подобных случаях неприемлемо. Если люди боятся животного, им следует обращаться в полицию или к представителям парка. Знаменитая медведица «была виновата исключительно в том, что столкнулась с человеческим невежеством и злобой».

Медвежатам Амарены около восьми месяцев, они убежали, когда мужчина стал стрелять. Пока их местонахождение неизвестно. Детёнышам грозит серьёзная опасность, в том числе со стороны бродячих собак, и сотрудники парка прилагают все усилия, чтобы найти их и спасти, сообщил он.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в Италии впервые за 150 лет человек погиб в результате встречи с медведем. Молодой мужчина столкнулся с хищником в северной провинции Тренто, когда совершал пробежку по лесу. Глава провинции Маурицио Фугатти приказал ликвидировать хищника, но позднее это распоряжение приостановили. Медведя отловили и держат в неволе.