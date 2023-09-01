Москва, 1 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Министерство финансов России выступает за ужесточение валютного контроля в стране, дискуссия с Банком России по этому вопросу продолжается, заявил 1 сентября глава Минфина Антон Силуанов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы — за более жёсткие меры в отношении контроля за потоками. Центральный банк здесь больше за либеральную позицию. Но ничего страшного, мы всё равно найдем совместное решение», — сказал Силуанов на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь отметила, что Центробанк считает меры валютного контроля необходимыми, но не хочет создавать дополнительные сложности для российских экономических агентов.

«Валютные ограничения не должны создавать сложности для наших экономических субъектов, агентов, которые сейчас с большим трудом, но находят способы расчётов и ведения экономической деятельности. Поэтому в рамках общей картины, конечно, нужно искать, что, может быть, здесь поднастроить», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству при участии «Деловой России» разработать предложения об изменении мер валютного регулирования с учётом внешнеполитической ситуации.

В правительстве РФ решили пока воздержаться от установления нормативов продажи экспортёрами валютной выручки и введения ограничений на движение капитала, сообщали СМИ в августе 2023 года со ссылкой на осведомлённые источники. По этим данным, правительство «неформально» договорилось с экспортёрами об увеличении продажи валютной выручки, и было принято решение ограничиться мониторингом их действий.

Ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум экономист Константин Ордов отметил, что продолжающееся снижение курса рубля объясняется тремя основными факторами: введёнными Центробанком ограничениями на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом ЦБ влиять на динамику курса рубля.