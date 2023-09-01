Москва, 1 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Доступность дошкольного образования в России достигла 99%. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи новых школ в регионах.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Хорошие результаты достигнуты по программе строительства детских садов и яслей. Удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования — 99%», — сказал Путин.

новость дополняется