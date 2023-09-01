Москва, 1 сентября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Международные партнёры согласовали возможность проведения исследований на Международной космической станции (МКС) до 2030 года, заявил 1 сентября глава Роскосмоса Юрий Борисов.

NASA/Zuma/TASS

«Есть планы по использованию её (МКС) и после 2030 года, а 2030 год сегодня — та вешка, когда согласовано с нашими коллегами по этому международному проекту, что это время, до которого можно проводить исследования на этой станции», — сказал он в ходе марафона «Поделись своим знанием».

Борисов добавил, что коллеги России по МКС, возможно, будут использовать станцию как объект для космического туризма после 2030 года, а российский сегмент, вероятно, будет «отстыкован и корректно затоплен».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Борисов заявил, что полное формирование российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году.

При этом Международная космическая станция после 2030 года перестанет работать в прежнем режиме, так как правительство приняло решение продлить работу российского сегмента станции до 2028 года.

Российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе и служить его изучению и освоению, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, необходимо создавать суверенные космические системы и проектировать орбитальную станцию, которая поможет в изучении дальнего космоса.