Москва, 1 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки ЦБ России на ближайших его заседаниях маловероятно, это может произойти лишь в том случае, если регулятор увидит устойчивое снижение темпов роста цен. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Сергей Бобылев/ТАСС Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Снижение ставки на ближайших заседаниях маловероятно», — заявила она, добавив, что снизить ставку можно только тогда, когда будет видно устойчивое снижение темпов роста цен.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа заявил, что инфляционные риски в России растут, и на первом плане задача сдержать рост цен.

Как указал президент, объективные данные показывают, что инфляционные риски всё-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план.