Москва, 1 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Банк России не хочет создавать дополнительные сложности для российских экономических агентов, заявила 1 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

Сергей Бобылев/ТАСС Глава Банка России Эльвира Набиуллина

«Такие ограничения валютные всё-таки не должны создавать сложности для наших экономических субъектов, агентов, которые сейчас с большим трудом, но находят способы расчётов и ведения экономической деятельности», — сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что в рамках этой общей картины нужно искать, что можно «поднастроить». Она добавила, что Банк России изначально выступал за либерализацию валютного контроля, однако жёсткие меры пришлось принимать, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.

По её мнению, оставлять необходимо только те меры валютного контроля, которые носят зеркальный характер.

Как передавало ИА Регнум, в августе газета «Ведомости» написала, что в России пока не будут ужесточать валютный контроль. Эта договорённость была достигнута на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум экономист Константин Ордов объяснил продолжающееся снижение курса рубля тремя главными факторами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Центробанка повлиять на динамику курса российской национальной валюты.